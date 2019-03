Accoltella buttafuori discoteca,denuncia

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 24 MAR - Accoltellato la scorsa notte, nei pressi della discoteca Donoma di Civitanova Marche, uno degli addetti alla sicurezza: si tratta di un 28enne di Tolentino: per una profonda ferita all'addome, è stato operato all'ospedale di Civitanova. Non è in pericolo di vita.

ad aggredirlo è stato un avventore, anche lui 28enne, di Atri, ma residente a Pescara, che si trovava nel locale per una festa di addio al celibato. Aveva bevuto per tutta la sera, tanto che i responsabili della discoteca lo hanno invitato a uscire: una volta fuori ha litigato con il buttafuori ed è finito a terra dopo una colluttazione. Si è allontanato, ma è tornato subito con il coltello e ha colpito il tolentinate. Poi è fuggito, gettando l'arma in un cassonetto di rifiuti. Rintracciato dalla polizia e assistito dagli avv. Tiziano Luzi e Elisa Ciciriello, ha dichiarato che il coltello non era suo e che l'accoltellamento era avvenuto perché in preda all'alcol e alla rabbia. E' stato denunciato per lesioni aggravate.