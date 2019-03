Papa: prefetto Ancona D'Acunto, onorati visita Santo Padre

(ANSA) - ANCONA, 23 MAR - "Siamo particolarmente onorati, dopo la visita del Presidente della Repubblica, di ricevere il Santo Padre". Lo ha dichiarato oggi il prefetto di Ancona Antonio D'Acunto, aggiungendo che, per garantire che la visita di papa Francesco a Loreto del 25 marzo si svolga in un clima di serena partecipazione per i numerosi fedeli, è stato messo a punto "un dispositivo di sicurezza di particolare rilievo, d'intesa con le forze di polizia, la Gendarmeria Vaticana e l'Ispettorato di Ps presso il Vaticano". "E' stata altresì predisposta una accurata macchina organizzativa, che si occuperà dell'accoglienza. La visita di Sua Santità - ha ricordato il prefetto - riveste un particolare significato per la celebrazione della messa nella Santa Casa, evento che si verifica ben 162 anni dopo Pio IX nel 1857. Il Pontefice, dopo la celebrazione dell'eucaristia, firmerà nella Santa Casa la lettera post-sinodale ai giovani".(ANSA).