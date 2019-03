Ambiente, Centro Riuso a Castelraimondo

(ANSA) - CASTELRAIMONDO (MACERATA), 23 MAR - Inaugurato il nuovo Centro Intercomunale del Riuso a Ele di Castelraimondo di fianco al centro di raccolta comunale: l'intento è dare una seconda vita agli oggetti che non di usano più e che possono essere utili ad altre persone. Si possono portare o prelevare beni di consumo in buono stato e funzionanti che possono essere utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie. Il Centro è stato realizzato con un investimento di 120mila euro da Regione Marche, Ata 3, Unione Montana del Potenza, Esino, Musone, Cosmari, Comuni di Castelraimondo e Camerino. Potranno conferire oggetti residenti di Apiro, Camerino, Castelraimondo, Cingoli, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, Poggio San Vicino, San Severino Marche, Sefro e Treia. Al taglio del nastro sono intervenuti, tra gli altri, i sindaci dei Comuni interessati, l'assessore regionale Angelo Sciapichetti, il presidente della Provincia di Macerata Antonio Pettinari e Giuseppe Giampaoli direttore generale di Cosmari.