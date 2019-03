'Gelato di Marca', libro su prelibatezza

Un libro sul gelato marchigiano si è aggiudicato il Gourmand Cookbook Award della Fondazione Cointreau per l'Italia nella categoria "gelati" ed è tra i 4 finalisti per il titolo mondiale che verrà reso noto a Macao il prossimo luglio. La pubblicazione, firmata dal giornalista Ugo Bellesi, delegato dell'Accademia della cucina per Macerata, e da Tommaso Lucchetti, storico della cultura gastronomica e docente all'Università di Parma, e edita da Il lavoro editoriale è stata presentata a Palazzo delle Marche, in vista della Giornate Europea del Gelato (24 marzo). Ripercorre la storia dell'arte gelatiera, dai fasti barocchi alle ricette tardo-settecentesche di Antonio Nebbia, ai "trattatelli" delle Clarisse di Camerino su dolci ghiacciati e sorbetti, agli inventari di cuochi e famiglie nobili che comprendevano sorbettiere, gelatiere e stampi di tutti i tipi. Fino alla passione per i gelati di Leopardi, al boom del gelato artigianale, alle 'nozze' con i liquori Varnelli e all'exploit del Festival di Agugliano.