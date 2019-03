Vvf smontano opere Duomo Macerata

Su richiesta del Mibac i vigili del fuoco sono intervenuti presso il Duomo di Macerata per lo smontaggio e il successivo spostamento delle pale d'altare (tra le più importanti "Madonna in Trono tra i Santi Giuliano e Antonio Abate" del 1369 e "Madonna in Trono tra i Santi Giuliano e Antonio di Padova" del XVI secolo) e altri oggetti sacri custoditi al suo interno. La prima parte delle opere custodite nella sacrestia sono state recuperate il 7 marzo sempre dai vigili del fuoco. Lo smontaggio e lo spostamento di tutte le opere è necessario per ripristinare l'agibilità della Cattedrale dopo le scosse di terremoto del 2016.