art+b=love(?), quando arte innova mondo

L'artista visivo Filippo Riniolo con Be the B alla scoperta dei campi in cui l'arte può fruttuosamente attivarsi. Il progetto DataPoiesis del duo artistico Iaconesi-Persico, che dall'estrazione dei dati arriverà fino alla produzione di oggetti. E ancora la mostra Crescit di Sonia Andresano, che ha lavorato sulla rigenerazione della periferia multietnica, o le immagini, inedite per l'Italia, del programma tv Scienza, prodotto da Roberto Rossellini tra il 1969 e il 1973. Sono alcuni degli appuntamenti in programma alla 3/a edizione di Art+b=love(?), primo festival italiano dedicato all'arte che innova scienza, imprese e società, che torna alla Mole Vanvitelliana di Ancona dal 16 al 19 maggio. Tema di quest'anno, l'imprevisto come opportunità di scoperta'', raccontano il direttore artistico e il curatore Cesare Biasini Selvaggi e Federico Bomba. Tra i talk, anche il rettore del Gran Sasso Scienze Institute, Enrico Coccia, sull'universo raggio di luce e la campionessa di sci paralimpico, Sofia Righetti