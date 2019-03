Giornata dedicata a Scirea nelle Marche

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Una giornata dedicata a Gaetano Scirea con una mostra per ricordare la sua figura ed un dibattito sul tema "Seminare nuovi Scirea": domani, a Serra de' Conti (Ancona), la 2/a edizione di Bianconeri Legend sarà dedicata all'ex libero della Juve e della Nazionale tragicamente scomparso in un incidente stradale in Polonia e vedrà la partecipazione della moglie Mariella e di tanti altri grandi campioni della storia bianconera, da Marco Tardelli e Claudio Gentile. Sarà inoltre ospite Mauro Balata, presidente della Lega calcio di B, da sempre grande estimatore dell'uomo e del campione Gaetano Scirea.

La mostra dedicata a Scirea, con foto di Salvatore Giglio - voluta come tutto l'evento dal rettore dell'Università di Camerino, Claudio Pettinari - sarà presentata e inaugurata alle 17,30. A seguire il convegno al quale prenderanno tanti nomi della stampa italiana e internazionale dedicata al tema "Seminare nuovi Scirea".