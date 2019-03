Auto contro albero, muore 25enne

(ANSA) - FILOTTRANO (ANCONA), 18 MAR - UN 25enne della zona di Filottrano è morto ieri sera in un incidente in via Fraschetale Alto: avrebbe perso il controllo della sua Volskwagen Golf, che è uscita di strada e si è ribaltata su una scarpata, finendo contro un albero. Sul luogo i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che hanno constatato il decesso del giovane. La via per circa tre ore è rimasta chiusa al traffico.