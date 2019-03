Papa, a Loreto attesa per Francesco

(ANSA) - LORETO (ANCONA) 16 MAR - Saranno per papa Francesco, i giovani e le famiglie le intenzioni di preghiera per il rosario con flambeaux in programma questa sera, sabato 16 marzo, alle 21 a Loreto. Lo rende noto l'arcivescovo e delegato pontificio Fabio Dal Cin. E' uno degli appuntamenti in attesa della visita del pontefice nel santuario mariano in programma il 25 marzo prossimo. Al rosario partecipano anche i presidenti delle sezioni regionali dell'Unitalsi, riuniti in questi giorni a Loreto.