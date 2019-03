19 nuove videocamere ad Ascoli Piceno

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 15 MAR - In linea con il patto per la sicurezza siglato lo scorso maggio dal prefetto di Ascoli Piceno Rita Stentella e dal sindaco Guido Castelli, il Comune ha ufficialmente dato il via al potenziamento del sistema di videosorveglianza della città. Alle videocamere già presenti sul territorio, se ne aggiungeranno 19 di ultima generazione che andranno a monitorare le zone individuate sulla base delle segnalazioni pervenute alle forze dell'ordine per contrastare i fenomeni di criminalità e promuovere il rispetto del decoro urbano. Grande attenzione è stata riservata a piazza Diaz, dove oggi sono stati installati 14 dispositivi in grado di rilevare attività sospette e volti in alta definizione. Entro il 21 marzo le restanti videocamere saranno installate in altri luoghi, in vie e piazze del centro storico o nelle immediate vicinanze. Due videocamere monitoreranno via d'Ancaria e il teatro romano, mentre l'ultima installazione riguarderà via Miliani, all'incrocio con via Pretoriana.