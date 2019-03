Droga a casa amici inconsapevoli,arresto

Un 28enne aveva nascosto 30 grammi di cocaina e un etto di marijuana a casa di una coppia di amici del tutto inconsapevoli di essere 'custodi' dello stupefacente.

Il ragazzo, secondo gli agenti della Squadra mobile di Ancona, sezione antidroga, che da tempo lo tenevano d'occhio, utilizzava di consueto l'escamotage di conservare la droga in abitazioni di conoscenti ignari di quello che faceva. Così gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento e hanno trovato la droga. Il 28enne è stato arrestato con l'accusa continuata di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e posto dalla Procura ai domiciliari: all'insaputa dei suoi amici, aveva occultato lo stupefacente in un armadio a casa loro. La cocaina era in una busta di cellophane contenente riso; c'erano anche due buste contenenti la marijuana, un bilancino di precisione e un cutter.

Addosso al ragazzo trovate altre sette confezioni di cocaina e uno spinello confezionato con marijuana, oltre a 700 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio.