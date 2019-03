Sgominata gang spaccio hascisc ad Ancona

Oltre 18 kg di hascisc del tipo 'barbuka' sequestrati, sette arresti, 27 persone complessivamente indagate a vario titolo per reati che vanno dall'associazione per delinquere allo spaccio di droga, soprattutto hascisc ma anche cocaina, fino alla falsità in registri. Sono numeri dell'indagine antidroga durata un anno, eseguita in provincia di Ancona dal Nucleo investigativo del Reparto operativo dei carabinieri sotto il coordinamento dei pm della Dda Marche Paolo Gubinelli e Daniele Paci: sgominata un'organizzazione che aveva contatti anche in Lombardia ed Emilia Romagna, composta, ai livelli più alti, da magrebini che utilizzavano poi pusher nordafricani o italiani per rifornire vari centri della provincia tra cui, oltre al capoluogo, Jesi, Chiaravalle, Falconara Marittima, Santa Maria Nuova e Montemarciano. Arresti e sequestri di droga sono avvenuti durante successivi blitz. Eseguite anche 15 perquisizioni e 'sigillati' un appartamento, un conto corrente e tre veicoli.