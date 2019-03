Raffica colpi Ancona, quattro arresti Ps

Quattro arresti per furti in abitazione e uno per droga ad Ancona, Nel corso di controlli mirati per frenare l'escalation di furti che hanno riguardato diversi quartieri, le pattuglie delle Volanti hanno sorpreso quattro romeni tra i 33 e i 46 anni mentre forzavano un portone in via Paolucci nel quartiere di Vallemiano. Uno aveva in tasca 750 euro, risultati provento di un altro furto in zona. La banda è stata sgominata prima di mezzanotte grazie alla segnalazione di un residente che aveva sentito strani rumori. Il sospetto è che gli arrestati siano gli autori di altri recenti furti nel capoluogo, ha ipotizzato il questore Oreste Capocasa. Un quinto arresto (ai domiciliari) è avvenuto per produzione e detenzione di droga ai fini di spaccio. Un 27enne pescarese è stato trovato in possesso di 100 grammi di hascisc. zona dei furti. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice Carlo Masini: due in carcere, due obbligo di firma e uno con divieto di dimora in provincia.