Incidenti stradali: sindaco Pesaro,vicini a famiglie vittime

"Una tragedia immensa. La città è sconvolta e si stringe in un grande abbraccio alle famiglie dei ragazzi deceduti. Preghiamo affinché i feriti e i bimbi possano stare meglio presto. Grazie mille ai soccorritori. Quando succedono tragedie del genere si rimane senza fiato. #wepesaro".

Lo scrive su Facebook il sindaco di Pesaro Matteo Ricci in merito all'incidente stradale sulla Ss16 nel quale in serata sono morti due giovani di 21 e 24 anni e sono rimasti ferite cinque persone tra le quali due bimbi - in maniera lieve - e due ragazze, più gravemente.(ANSA)