Cinque nuovi primari tra Jesi e Fabriano

Quattro nuovi primari all'ospedale Carlo Urbani di Jesi e uno all'Engles Profili di Fabriano. Sono stati annunciati in Regione per l'Area vasta 2 diretta da Maurizio Bevilacqua. Con i cinque neo primari sale a 102, un terzo dei 350 posti su 15mila addetti dell'Asur Marche, ha spiegato il direttore generale Asur Alessandro Marini, il numero delle figure apicali rinnovate: a Jesi saranno dunque in servizio Antonella Bonucci (Pediatria), Mario Caroli (Pronto soccorso), Gianluca Grechi (Ostetricia e Ginecologia); mentre a Francesco Bartelli è affidata la radiologia, unità di riferimento per i tre plessi dell'Area Vasta, e Loredana Capitanucci sarà il primario del Pronto soccorso di Fabriano.

"Credo - ha detto il presidente Luca Ceriscioli - che l'incremento di produzione, la qualità che si mette in campo, le reti che si costruiscono siano grazie al fatto che è stato portato avanti con grande determinazione il lavoro di rinnovamento delle figure apicali importantissime per il funzionamento del nostro sistema.