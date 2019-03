A Jesi dal 29 marzo il Brand Festival

Dal 29 marzo al 5 aprile appuntamento al Brand Festival di Jesi per parlare di identità personale, aziendale e territoriale in un percorso all'insegna della contaminazione e della sperimentazione. L'occasione per incontrare gli esperti del settore, brand mondiali e realtà locali. La terza edizione del festival internazionale, presentata in Comune dal fondatore Graziano Giacani e da Paolo Iabichino presidente del comitato scientifico, mette in campo 100 relatori, 30 brand che si racconteranno, 50 eventi, 20 location, otto temi - uno al giorno - per approfondire i diversi aspetti dell'identità. Vi prenderanno parte audaci sperimentatori di linguaggi, inventori di brand a km zero, fenomeni social e influencer, eminenze grigie dei marchi globali, disvelatori di fake news, addetti al marketing etico, esperti di retorica pubblicitaria...