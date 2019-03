Vandali aggrediscono autista dopo disco

"Comportatevi bene, i sedili si rompono...". Sarebbe stato questo rimprovero dell'autista di un pullman di un'azienda privata che riportava a casa un gruppo di giovani dopo una serata in discoteca, a scatenare l'aggressione nei suoi confronti da parte di alcuni dei ragazzi. Il fatto è accaduto ieri sera ad Ancona in via Gioberti, all'incrocio con via del Castellano, dove il pullman stava facendo la sua penultima fermata. L'uomo, 58 anni di Senigallia, era intervenuto perché i ragazzi stavano prendendo a calci i sedili.

Invece di calmarsi, alcuni di loro lo hanno colpito con pugni al volto. L'autista è stato soccorso dalla Croce Gialla e poi medicato al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona.