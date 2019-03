Riaperta uscita A14 Montemarciano sud

E' stata riaperta poco prima delle cinque l'uscita sud del casello A14 di Montemarciano chiusa ieri a causa dei danni provocati dall'incendio di un camion con semirimorchio frigo: mentre percorreva la rampa in direzione Ancona, il mezzo pesante aveva urtato il guardrail, si era rovesciato e aveva preso fuoco. Il conducente dell'autoarticolato, ferito in maniera lieve, era uscito da solo dalla cabina del mezzo e poi era stato accompagnato in ospedale. Dopo lo spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco, per il quale erano servite quasi sette ore, sono stati completati i lavori di bonifica ambientale e ripristino di circa 100 metri di asfalto danneggiato dal rogo.

La viabilità nel tratto autostradale è tornata regolare.