355 gr marijuana in fioriere, arresto Cc

(ANSA) - FERMIGNANO (PESARO URBINO), 10 MAR - Un 33enne di Fermignano nascondeva 355 grammi di marijuana in una fioriera di casa sua. I carabinieri della locale stazione l'hanno trovata nel corso di una perquisizione e lo hanno arrestato. L'uomo, già noto alla giustizia, aveva suddiviso la droga in involucri in cellophane sigillati sottovuoto. Controllando anche altre stanze e il garage, i militari si sono imbattuti in cassette di sicurezza metalliche all'interno delle quali vi erano altre confezioni e vasetti di vetro con dentro marijuana.

Nell'abitazione c'erano anche 121 semi per la coltivazione di piantine per ricavare la stessa sostanza, 19 grammi di resina di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento sottovuoto.

Dopo l'udienza di convalida dell'arresto, il giudice di Pesaro ah disposto per il 3eenne gli arresti domiciliari in attesa del processo che si terrà nei prossimi giorni.