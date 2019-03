Lisippo,a Fano Comitato per restituzione

Nasce a Fano il Comitato per l'Atleta di Lisippo con lo scopo di seguire la vicenda della restituzione della statua dell'atleta vittorioso dello scultore greco detenuta illegalmente dal Paul Getty Museum in California, dopo la sentenza definitiva della Corte di Cassazione che ne ha ordinato la riconsegna. Su iniziativa del sindaco Massimo Seri si sono incontrati senatori, consiglieri regionali, consiglieri comunali, ed alcuni esperti per stabilire le finalità e gli obiettivi del gruppo. "La finalità principale del comitato - scrivono in una nota i partecipanti alla riunione - sarà seguire da vicino lo sviluppo della vicenda, legata alla restituzione del bronzo del Lisippo alla città di Fano. Il comitato lavorerà per predisporre un percorso culturale che ponga la statua dell'Atleta al centro di una strategia di valorizzazione dell'opera e delle sue diverse relazioni con la storia antica e i modelli d'armonia e di bellezza, che legano la classicità greca a Vitruvio e al Rinascimento italiano".