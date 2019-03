Carcere Pesaro corso per arbitri rugby

Parte dal carcere di Villa Fastiggi a Pesaro la sperimentazione nazionale di un corso gratuito per allievi arbitri rugby, svolto all'interno del carcere ma aperto anche alla comunità libera: in programma lezioni d'aula nelle giornate del 16, 23 marzo e 6, 13 aprile. L'iniziativa viene realizzata dal gruppo sportivo "Extra-Social Rugby", che da tre anni propone nell'istituto la pratica e la conoscenza del gioco, e va a potenziare le attività trattamentali del carcere.

Enrichetta Vilella, responsabile dell'Area Pedagogica di Villa Fastiggi sottolinea "i valori di condivisione, appartenenza e rispetto che caratterizzano la disciplina sportiva del rugby".

L'attività rientra nel protocollo tra la Federazione Italiana Rugby e Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che mira non solo al miglioramento della condizione psico-fisica della popolazione detenuta, ma anche al riconoscimento delle diversità culturali e dei rapporti interpersonali. Per gli organizzatori sarà una scommessa anche per gli esterni.