Disoccupato, reddito? spero in lavoro

(ANSA) - ANCONA, 6 MAR - "Da due anni non riesco a trovare un lavoro stabile. Questi soldi non mi cambiano niente, ma vorrei trovare un'occupazione per dare certezze alla famiglia". Così all'uscita dal Caf Cisl di via Saracini ad Ancona, dove ha ritirato il modulo per chiedere il reddito di cittadinanza, Lounissi, 27 anni, di origine tunisina ma nato in Italia, padre di un bimbo di 7 anni. Nel 2004 si trasferì con la famiglia ad Ancona da Napoli dove il padre, sarto, deceduto, aveva chiuso la propria ditta. Vive con moglie e figlio insieme alla madre, addetta in una ditta di pulizia che mantiene la famiglia. Dopo un problema con la giustizia da minorenne, quando frequentava l'Alberghiero, in seguito abbandonato, racconta, "sono pulito, ho sempre lavorato. Ho fatto di tutto: giardiniere, muratore, svuota cantine. Lavori saltuari per pochi soldi e mesi, in nero.

Sono anche andato in Francia a lavorare come giardiniere e ho fatto un corso di lingua francese ma, con un figlio piccolo, non potevo rimanere lì e sono tornato ad Ancona".