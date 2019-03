Morto Bugatti, direttore Musinf

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA) 4 MAR - Il mondo della cultura locale e regionale piange la scomparsa di Carlo Emanuele Bugatti, avvenuta ieri sera per una crisi respiratoria. Avrebbe compiuto 76 anni domani il direttore del Musinf (il museo d'arte moderna, dell'informazione e della fotografia) di Senigallia e del museo Nori de' Nobili a Trecastelli. Da qualche tempo non godeva di ottima salute e ieri sera l'improvvisa scomparsa che ha destato profonda commozione in città e non solo. Docente e uomo di cultura, aveva collaborato con Paolo Volponi, Pasolini e Borgonzoni, poi negli anni '80 aveva fondato a Senigallia il Musinf dove sono raccolte opere di artisti e dei principali attori della cultura del secondo '900, compresi i fotografi del gruppo Misa come Ferroni e Giacomelli.