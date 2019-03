Alpinista scivola su monte Bicco

Un 43enne di Senigallia è scivolato lungo la parete nord, mnetre percorreva la cresta del monte Bicco a Frontignano di Ussita. E' riuscito a fermarsi solo dopo duecento metri. Ben attrezzato con ramponi, piccozza e casco, ha riportato diversi traumi e contusioni, ferendosi anche sul polpaccio con i ramponi nel tentativo di frenare la sua corsa. Era in solitaria e avendo perso il cellulare non è stato in grado di chiedere aiuto. Le sua urla sono state sentite da alcuni escursionisti che lo hanno raggiunto e chiamato il 118.

Dalla base elisoccorso di Fabriano è decollata l'eliambulanza Icaro 2. L'uomo è stato raggiunto in una decina di minuti, caricato a bordo ed elitrasportato all'ospedale regionale di Torrette di Ancona.