Fondi web medico a Fondazione ricerca

Una Fondazione Onlus intitolata a Lorenzo Farinelli verrà costituita e supporterà la "ricerca in ambito oncoematologico, con particolare attenzione alle terapie per la cura dei linfomi e delle leucemie". Lo hanno fatto sapere in una lettera sulla piattaforma Gofundme i genitori e la fidanzata del medico 34enne di Ancona, morto l'11 febbraio scorso a causa di un linfoma non-Hodgkin, che aveva mobilitato il web con un videomessaggio tanto da raccogliere 605 mila euro per curarsi negli Usa. Lorenzo è deceduto prima di compiere questo viaggio per sottoporsi alla terapia Car-T e i congiunti doneranno parte dei soldi per costituire la Fondazione, assecondando la volontà di 'Lollo' di aiutare la ricerca e cause parallele alla sua. "La solidarietà attorno a questa campagna - sottolineano - è stata enorme e deve essere onorata": 200mila euro verranno destinati a Calogero Gliozzo, 27enne siciliano che aveva anche lui lanciato una campagna di raccolta su Gofundme e sta lottando contro la stessa malattia di Lorenzo.