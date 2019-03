Fond. Sgariglia, 500mila euro a imprese

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 1 MAR - Sostegno alle nuove imprese e ai progetti di impresa che saranno realizzati nell'area del cratere. La Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte prosegue nella sua mission di sostegno alle iniziative nell'area del Piceno colpita dal sisma del 2016, mettendo a disposizione un plafond di 500 mila euro tramite finanziamenti fino a 25 mila euro a tasso zero. "Nel 2018 le imprese finanziate - commenta il presidente della Fondazione Francesco Albertini - hanno generato cinquanta nuove opportunità di lavoro. Il nostro obiettivo è quello di aiutare la ripresa economica del territorio, stimolando ed affiancando, non solo finanziariamente, iniziative che possano dar vita ad imprese di successo e quindi generare opportunità di lavoro stabile per il futuro". "La società di microcredito avrà il compito di selezionare i migliori progetti presentati - dice la vice presidente della Osd srl Laura Gabrielli -, privilegiando l'impatto sociale, occupazionale ed ambientale degli investimenti".