A Matteo Marzotto Sigillo Ateneo Urbino

L'Università di Urbino rende omaggio a Matteo Marzotto e all'imprenditoria italiana con il conferimento del Sigillo di Ateneo, un'onorificenza in passato attribuita a personaggi della cultura come Adam Zagajewsky, Carlo Rovelli, Andrea Camilleri, i registi Pupi Avati e Marco Bellocchio e altri imprenditori come Oscar Farinetti e Piero Guidi. La cerimonia si svolgerà alle 11:30 di mercoledì 6 marzo nell'Aula Magna di Palazzo Battiferri, in via Saffi, 42. Dopo la consegna del Sigillo da parte del rettore Vilberto Stocchi, la lectio magistralis di Marzotto sul tema "Guardando all'intrapresa sostenibile. Tra uomo al centro2 e globalizzazione". Matteo Marzotto è presidente di Dondup da settembre 2016 e vice presidente di Progetto Marzotto da marzo 2018. Impegnato per 15 anni nelle attività del gruppo di famiglia, è stato presidente di Valentino spa, commissario di Enit, siede in vari consigli di amministrazione. E' tra i fondatori e presidente della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.