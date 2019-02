Sisma,Generali-Bocelli per scuola Muccia

(ANSA) - ANCONA, 28 FEB - Il Fondo Protezione di Generali Italia sosterrà con 300mila euro il progetto della Fondazione Andrea Bocelli (ABF) per aiutare i bambini di Muccia (Macerata) ricostruendo la scuola di istruzione primaria e la scuola dell'infanzia "E. De Amicis", distrutte dal terremoto che nel 2016 scosse il Centro Italia. Generali Italia, impegnata nella sensibilizzazione sui danni da catastrofi naturali, ha scelto di destinare alla scuola le somme raccolte con il Fondo Protezione Solidale grazie alle donazioni della compagnia e degli agenti per ogni polizza casa abbinata a eventi catastrofali.

"E' sempre bello verificare - dichiara Bocelli - come la volontà del fare e la comunione di intenti siano capaci di innescare circoli virtuosi che si tramutano in progetti concreti". "Con il gesto di tanti - osserva Marco Sesana, Country Manager & Ceo Generali Italia e Global Business Lines, stiamo ricostruendo la scuola di Muccia distrutta dal terremoto".