Scoprire le Marche attraverso la birra

La birra artigianale diventa veicolo di promozione turistica delle Marche. E' il senso del progetto "Le Strade della Birra", un circuito turistico-culturale oltre che alogastronomico che ha messo insieme enti locali e birrifici artigianali per far conoscere un prodotto di qualità (che nella regione sta prendendo sempre più riconoscimenti a livello internazionale) e contemporaneamente promuovere le bellezze culturali e paesaggistiche dei territori.

Otto i Comuni marchigiani aderenti al progetto, gli stessi che nel 2015 hanno lanciato "Le Città della Birra" (di cui fanno parte anche un Comune umbro e uno abruzzese): Apecchio, Comunanza, Fermignano, Monte Porzio, Serra Sant'Abbondio, Cantiano, Arcevia e Servigliano, con 18 birrifici artigianali di "Marche di Birra" che diventeranno promotori turistici. La sfida è anche di raccogliere ulteriori adesioni. Il progetto è accompagnato da un passaporto, in distribuzione presso gli Iat e presso i Comuni, per collezionare timbri dei birrifici e avere sconti e premi.