Rapina con coltello, un arresto

Arrestato uno dei due rapinatori entrati in azione nel supermercato "Tigre Amico" di Marina di Montemarciano: è accusato di rapina aggravata in concorso. Le indagini immediatamente avviate dai carabinieri di Senigallia, dopo le testimonianze della cassiera che era stata immobilizzata e minacciata con un coltello, e degli altri dipendenti presenti e l'analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza, hanno consentito di individuare nel giro di poche ore uno dei rapinatori. Si tratta di un 39enne di origini campane, incensurato bloccato a Jesi nei pressi di un centro commerciale. Aveva fatto da palo, aspettando all'esterno su una Hyundai bianca, con la quale i due erano fuggiti. Quando lo hanno fermato indossava ancora gli stessi abiti immortalati dalla telecamere. Nelle vicinanze è stata localizzata anche l'auto. Il 39enne è ora rinchiuso nel carcere di Montacuto, le indagini proseguono per individuare il secondo rapinatore.