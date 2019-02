Prima di Samb-Ternana, aggredisce Cc

Sabato sera a San Benedetto del Tronto, poco prima della partita di calcio Samb-Ternana, nei pressi dello stadio Riviera delle Palme, un 46enne di Civitanova Marche, per futili motivi si è scagliato contro gli steward e poi contro i carabinieri ed è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Poco prima di arrivare allo stadio era stato fermato dai militari e dalla polizia municipale e sottoposto ad alcoltest con esito positivo, con un valore di alcol nel sangue quattro volte superiore al limite di legge. Dopo essere stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con ritiro di patente e sequestro dell'auto, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era andato allo stadio. Privo di biglietto, alla vista di altri carabinieri, aveva cominciato a discutere e a minacciarli, prima di passare alle vie di fatto, per poi essere bloccato ed arrestato. Il 46enne, segnalato al questore per il Daspo, si trova ora nel carcere di Ascoli Piceno.