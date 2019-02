A Jesi primo centro sanitario autistici

(ANSA) - ANCONA, 25 FEB - Aprirà a Jesi (Ancona) il 9 marzo prossimo Azzeruolo, il primo centro sperimentale in Italia di struttura residenziale e semiresidenziale totalmente sanitaria per persone affette da autismo. L'hanno annunciato in un incontro stampa ad Ancona il presidente della Commissione Sanità della Regione Marche Fabrizio Volpini e il consigliere regionale Pd Enzo Giancarli. "Ospiterà h24 nove pazienti dai 18 ai 35 anni per un periodo di 12 mesi, che entreranno nella struttura a scaglioni per verificarne di volta in volta l'adattamento - ha spiegato Giovanni Picchietti, direttore Unità Cure Tutelari Area Vasta 2 (ambiti di Fabriano, Ancona, Jesi e Senigallia)- e dopo otto mesi sarà oggetto di un primo report per controllarne l'efficacia". Vi lavoreranno in team medici, psicologi, infermieri, educatori e operatori socio-sanitari e sarà a carico in questa prima fase del sistema sanitario delle Marche.

L'iniziativa attua i provvedimenti previsti da una legge regionale del 2014, un anno prima di quella nazionale.