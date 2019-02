Visita Loro Piana per telai Monachette

"Un tesoro nascosto, incastonato in uno splendido centro storico, che deve ritornare a nuova vita in un contesto di eccellenza non solo locale". Parole di Pierluigi Loro Piana, uno dei più noti industriali italiani del settore tessile, che ha visitato gli antichi telai nel monastero delle Suore dell'Addolorata di Potenza Picena. Impegnato a Visso nella creazione di un centro di Maestri Artigiani a sostegno dei territori terremotati, l'imprenditore milanese è arrivato a Potenza Picena per i famosi damaschi delle "Monachette". E' stato ricevuto in municipio, tra gli altri, dal sindaco facente funzioni Noemi Tartabini, dal presidente della pro loco Giuseppe Castagna e da altre figure del mondo tessile regionale. Poi ha visitato il centro storico cittadino, fino al Monastero dove sono custoditi i telai manuali "Jacquard" risalenti all'inizio del 1800, usati dalle suore fino a pochi decenni or sono per produrre tessuti in damasco, seta, lana e cotone.