Tenta aggredire capotreno,bloccato da Ps

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 22 FEB - Per salire senza biglietto sul treno diretto a Roma insulta e tenta di aggredire un capo treno. E' accaduto alla stazione di Foligno dove sono intervenuti agenti della Polfer che hanno bloccato e denunciato a piede libero un 45enne italiano, che aveva in tasca anche un paio di forbici, per minaccia, oltraggio e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Ieri il Compartimento Polfer Marche, Umbria e Abruzzo, con sede ad Ancona, ha impiegato 80 operatori in divisa e in abiti civili in numerosi controlli su persone, bagagli e stazioni senza presidio fisso di polizia, anche con unità cinofile e metal detector per rilevare eventuali minacce esplosive: identificate 255 persone, controllati 100 bagagli e 34 stazioni. A bordo del treno regionale Ancona-Piacenza, prima della stazione di Pesaro, agenti della Polfer di Falconara hanno arrestato un 32enne albanese ricercato dalla Procura di Venezia, per reati in materia di armi. Deve espiare sei mesi di carcere.