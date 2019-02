Ccia Marche, 11,6 mln per sviluppo

La Camera di Commercio delle Marche mette 11,6 milioni di euro a disposizione del sistema economico regionale per il 2019, +23,7% rispetto a quanto destinato lo scorso anno dalle cinque Camere provinciali. A poco più di tre mesi dalla nascita della quinta Camera di Commercio più grande d'Italia, con 208 mila imprese iscritte, il documento economico prevede interventi economici a destinazione non vincolata per 7,7 milioni (+66%) di cui 1,55 milioni all'internazionalizzazione, 1 milione a sviluppo, investimenti e credito, altrettanti a progetti di affiancamento alle aree di crisi complessa e per le iniziative di sviluppo. A turismo, agroalimentare e valorizzazione del territorio vanno 1,5 milioni. Degli 11,6 milioni, 900 mila euro sono risorse messe a disposizione dalla Regione Marche, prima delle tre tranche annuali, per complessivi 4,7 milioni. "Un bilancio storico degno di una grande Camera di Commercio- secondo il presidente Gino Sabatini -, che non è la sommatoria di quelli dei 5 enti provinciali".