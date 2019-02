Auto ribaltata in A14, due feriti e code

(ANSA) - ANCONA, 22 FEB - Incidente stradale tra due auto lungo l'autostrada A14, sulla corsia sud nei pressi di Civitanova Marche. Per cause ancora in corso di accertamento, le due vetture si sono scontrate e una si è ribaltata, con una persona incastrata all'interno. Sul luogo i vigili del fuoco, giunti da Civitanova e da Osimo, che hanno estratto il ferito tagliando la carrozzeria. I due feriti sono stati trasportati uno ad Ancona, l'altro a Civitanova dai mezzi di soccorso del 118. Intervenuta anche la polizia stradale. Si sono formati chilometri di coda, ma la circolazione sta tornando alla normalità dopo la rimozione dei mezzi.