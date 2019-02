Aerdorica: Mastrovincenzo, ottima notizia da Bruxelles

(ANSA) - ANCONA, 22 FEB - "Ottima notizia da Bruxelles. La Commissione Europea ha approvato i piani italiani per concedere l'aiuto di 25 milioni ad #Aerdorica, deliberato dalla Regione Marche. Le risorse saranno destinate a coprire i costi totali di ristrutturazione". Così il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo su Facebook. "La decisione della Commissione Europea che scrive come 'l'ingresso di un investitore privato nel capitale di Aerdorica dimostra la fiducia del mercato nel futuro della società sulla base del piano di ristrutturazione' - aggiunge -, conferma la bontà delle scelte di Giunta e Consiglio regionale, che aveva approvato il 5 giugno 2018 la variazione di bilancio in Aula".