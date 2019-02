Quadrilatero, a marzo ripresa cantieri

Entro marzo la ripresa dei lavori nel cantiere Astaldi, nell'ambito del progetto Quadrilatero, raddoppio della Ss 76 e completamento della Pedemontana Fabriano-Muccia. Lo ha fatto sapere la società durante un incontro fra i sindacati di categoria - Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, rappresentati rispettivamente da Christian Fioretti, Luca Tassi e Alessandro Bomprezzi - e il contraente generale. I lavori sono fermi da oltre sette mesi per problematiche finanziarie che hanno colpito il secondo gruppo di costruzioni italiano fino a giungere alla presentazione di un concordato in continuità. La ripresa tempestiva dei lavori, fanno sapere i sindacati, "scongiurerebbe l'ennesima incompiuta nel Paese e garantirebbe il rilancio economico di tutto il territorio attraversato dalla Ss76 e dalla Pedemontana delle Marche, messo in ginocchio prima dalla più grande crisi industriale del paese e successivamente da un evento sismico senza precedenti".