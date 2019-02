Incendi, a fuoco sottobosco e incolto

I vigili del fuoco sono intervenuti a Sassoferrato, in località Piaggiasecca per un incendio. Per cause in fase di accertamento, sono andati a fuoco circa 6.000 mq di incolto e 2.000 mq di sottobosco. I vigili del fuoco arrivati da Fabriano e Arcevia, hanno confinato le fiamme, hanno effettuato il minuto spegnimento della superficie bruciata. Sono intervenuti con quattro automezzi e dieci uomini, non si segnalano persone e animali coinvolti.