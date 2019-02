Protocollo Marche prevenzione corruzione

(ANSA) - ANCONA, 14 FEB - Firmato ad Ancona nella sede della Giunta regionale il Protocollo d'intesa che avvia il Tavolo regionale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa. Il documento regola i rapporti tra Regione, Prefetture, Difensore civico regionale, Stazione unica appaltante Marche, Anci, Upi, Uncem Marche e Comitato regionale dei consumatori e degli utenti. L'obiettivo è condividere modelli organizzativi e procedurali, anche nel settore dei contratti pubblici, per rafforzare la legalità, attraverso un raccordo tra le pubbliche amministrazioni del territorio: rafforzerà la collaborazione con le Prefetture nel monitoraggio e controllo degli appalti pubblici per prevenire le infiltrazioni della criminalità. Garantito un supporto ai piccoli Comuni per una transizione dal semplice adempimento burocratico alla qualità della prevenzione. "Il protocollo - afferma l'assessora Manuela Bora - la Regione intende assicurare la piena collaborazione degli uffici per la raccolta e l'elaborazione dei dati".