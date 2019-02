Lascia casa e denuncia marito, arrestato

La moglie lo denuncia per tutti gli anni in cui sarebbe stata oggetto di continui maltrattamenti e si allontana da casa, trovando ospitalità a Fabriano (Ancona), da una parente. Arrestato dai carabinieri della locale Compagnia, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, un 53enne che risiede in Campania. Dopo aver cercato la moglie da amici e parenti in Campania, l'uomo è giunto a Fabriano. Allertati dai militari campani ad attenderlo c'erano i carabinieri fabrianesi che lo hanno intercettato e portato in caserma. In precedenza la donna era stata trasferita in una casa protetta della zona, per garantirle maggiore sicurezza. Il tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto del 53enne che è stato poi associato al carcere circondariale di Montacuto.