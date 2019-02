Trova portafogli con 750 euro,lo dà a Ps

"Una pagina bella di onestà e di senso civico". E' il commento del comandante della Polizia Stradale Fabio Santone per un episodio avvenuto a Falconara Marittima. Vedendo i poliziotti, fermi in sosta operativa, un 38enne egiziano, titolare di un negozio di ortofrutta in via Marsala , li ha raggiunti per consegnare loro un portafogli appena rinvenuto in terra nelle vicinanze, contenente 750 ruro in banconote. Il proprietario, un 58enne di Falconara, tempestivamente rintracciato dagli uomini della Sezione Polstrada di Ancona, è subito accorso mentre l'egiziano era ancora sul posto per gli adempimenti di rito. Il proprietario ha abbracciato il fruttivendolo e ha voluto lasciargli una lauta mancia per il bel gesto.