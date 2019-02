Barili latte rovesciati nelle Marche

(ANSA) - FERMO, 12 FEB - Barili di latte rovesciati anche nelle Marche, lungo la Sp Mezzina, in provincia di Fermo. E' la forma di protesta a cui hanno dato vita alcuni produttori, in segno di solidarietà con il pastori sardi, ma anche per "un segnale di lotta per tutti i pastori italiani. Dobbiamo alzare la testa e farci sentire - hanno detto alcuni dei partecipanti -, perché il nostro latte è di qualità, ha valore e deve essere pagato al giusto prezzo". E' stata per altro una forma di protesta pacifica: i produttori hanno versato il latte non sula strada principale, ma nei pressi di un incrocio, per non problemi di sicurezza al traffico.