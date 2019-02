Carnevale, PesceAzzurro sfila a Fano

Si intitola "Buon compleanno PesceAzzurro" il coloratissimo e divertente carro di seconda categoria pronto a sfilare nei pomeriggi di domenica 17 e 24 febbraio e 3 marzo per il Carnevale di Fano 2019. Torna per il secondo anno consecutivo il connubio tra la manifestazione carnascialesca più antica d'Italia e lo storico ristorante self-service della Cooperativa di Pescatori fanesi che sfilerà con un imponente quanto vivace omaggio alla città e con una promozione ad hoc per l'evento. "Dobbiamo tanto a Fano, città che ha ospitato i nostri primi passi e che, ancora oggi, accoglie la nostra 'nave ammiraglia' di viale Adriatico, oltre a Scimitar, il ristorante galleggiante ormeggiato al porto - dice Marco Pezzolesi, amministratore unico PesceAzzurro -. Abbiamo deciso di tornare a dare il nostro contributo alla sua manifestazione-simbolo perché il Carnevale rispecchia, elevandolo, lo spirito di coinvolgimento, goliardia, unione e tradizione dei ristoranti PesceAzzurro da 40 anni".