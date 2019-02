Incidente stradale con un morto, arresto

Coinvolto in un incidente stradale fra tre auto lungo la Sp 43 Mezzina nell'Ascolano, con un morto e due feriti, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale uno dei conducenti, un 50enne di Offida.

All'esito degli accertamenti effettuati dopo il sinistro, è risultato positivo all'alcol, trovatogli in corpo nella misura di 1,7, oltre il limite di legge. Sarebbe stata una sua manovra incauta a scatenare il sinistro costato la vita a Valerio Cicconi, 47enne medico in servizio presso l'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Il 50enne è stato posto agli arresti domiciliari.