Gru pericolante, tre famiglie evacuate

(ANSA) - ANCONA, 8 FEB - Tre famiglie residenti nei pressi di una gru da cantiere pericolante in via Ponte Manarini ad Ancona sono state evacuate in via precauzionale. I vigili del fuoco sono intervenuti per la gru, ferma da diversi anni a causa il fallimento della ditta proprietaria, e hanno verificato la rottura di un tirante del contrappeso posteriore. I residenti sono stati presi in carico dal Comune di Ancona e collocati presso strutture alberghiere finché non saranno ultimati i lavori di smontaggio della gru, che dovrebbero cominciare lunedì prossimo.