Vibrazioni e pezzi caduti, ponte chiuso

(ANSA) - ANCONA, 07 FEB - Presenta un ammaloramento importante della struttura, il cavalcavia di via della Sbrozzola vicino al centro commerciale Cargopier, tra Osimo e Camerano, monitorato a settembre scorso perché erano caduti dei pezzi di calcestruzzo da copriferri di due piloni. La struttura ora è stata interdetta al traffico in attesa di verifiche strumentali.

Un automobilista che transitava con un furgone sul ponte, che passa sopra la Ss16, ha segnalato vibrazioni e un forte rumore.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Ancona e Osimo per controlli: hanno rilevato la potenziale pericolosità del cavalcavia e disposto la chiusura in attesa di verifiche strumentali. A settembre erano state apposte delle transenne parziali in attesa dei lavori. "Le parti più compromesse riguardano il lato del territorio di Camerano - ricorda Simone Pugnaloni, sindaco di Osimo - che ha un impegno di spesa per l'intervento al quale daremo un contributo anche noi. Faremo un sopralluogo per vedere lo stato attuale".