6 kg marijuana in casa, arrestato da Cc

(ANSA) - OSIMO (ANCONA), 7 FEB - Un 30enne artigiano di origine albanese deteneva oltre 6,5 kg di marijuana e 500 grammi di cocaina in abitazioni a Tolentino e a Porto Sant'Elpidio perquisite dai carabinieri di Osimo che lo avevano fermato per un controllo. L'uomo, proveniente da fuori provincia, è stato arrestato alla periferia di Osimo dai militari che lo avevano notato allontanarsi in fretta dopo aver discusso con un'altra persona. In tasca aveva circa 10mila euro in contanti di cui non ha spiegato la provenienza. Così sono scattate le perquisizioni negli appartamenti con l'ausilio di unità cinofile di Pesaro che hanno permesso di rinvenire la cocaina, diversi panetti di marijuana, l'attrezzatura necessaria per pesatura e confezionamento ma anche altri 7mila euro in contanti. Il 30enne è stato trasferito nel carcere circondariale di Fermo.