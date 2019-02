Mazzanti, sapere è sfida con se stessi

"La sfida con voi stessi è come una freccia, alla base c'è il sapere, poi il saper fare, pensate in grande. Cosa potete fare con quel sapere? E non dimenticate mai che poi è solo il saper essere che vi rende efficaci e speciali.

Il sapere può appartenere a tutti, il talento a tanti ma il saper essere solo a voi". Lo ha detto Davide Mazzanti, ct della Nazionale femminile di volley, intervenuto oggi all'Open Day dell'Università Politecnica delle Marche. "Se volete far parte della nazionale - ha aggiunto - non c'è bisogno di saltare come la Elogu o Zaytsev, ma ci sono tanti ruoli da ricoprire" Mazanti, che ha collaborato con l'Ateneo per un progetto di analisi dei movimenti, sta cercando "ispirazioni nuove. Quello che mi ha riportato ad Ingegneria è che anche nella pallavolo esiste la statistica". Le giornate di orientamento proseguono fino al 12 febbraio.