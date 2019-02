Scuola Pesaro vince concorso Unioncamere

E' stata l'idea di creare una start-up della classe quarta Q dell'indirizzo economico dell'Istituto tecnico "Bramante-Genga" di Pesaro, come esperienza di alternanza scuola-lavoro, a vincere il concorso "Storie di alternanza", indetto da Unioncamere. Il progetto è stato realizzato con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Marche Nord come parte dell'iniziativa "Impara a intraprendere", proposto proprio dai Giovani di Confindustria.

Quattro i moduli formativi, di tre ore ognuno, per gli studenti al termine del quale hanno elaborato il loro progetto di impresa individuando il prodotto, deciso le sue caratteristiche, la strategia di marketing e il business plan fino alla realizzazione di un "pitch event" con cui esporre la propria idea imprenditoriale. Comprese nella formazione, visite aziendali e laboratori con il contributo di imprenditori, che hanno portato la loro testimonianza e affiancato i gruppi di lavoro nella realizzazione del progetto.